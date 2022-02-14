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Происшествия14 февраля 2022 15:32

На Ставрополье директор фирмы спрятал от налоговой более 15 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Инна МОРОЗОВА
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В Невинномысске бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денег от налоговой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как полагает следствие, с июня по сентябрь 2021 года директор умышленно скрыл доходы фирмы в размере 15 млн рублей.

Деньги должны были списать в счет погашения недоимки по налогам, но вместо этого мужчина оплачивал долги кредиторам через расчетные счета других организаций.

Возбуждено уголовное дело. Следствие принимает меры, чтобы фигурант возместил причиненный ущерб.