На Ставрополье директор фирмы спрятал от налоговой более 15 миллионов рублей

В Невинномысске бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денег от налоговой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как полагает следствие, с июня по сентябрь 2021 года директор умышленно скрыл доходы фирмы в размере 15 млн рублей.

Деньги должны были списать в счет погашения недоимки по налогам, но вместо этого мужчина оплачивал долги кредиторам через расчетные счета других организаций.

Возбуждено уголовное дело. Следствие принимает меры, чтобы фигурант возместил причиненный ущерб.