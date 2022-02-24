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Общество24 февраля 2022 16:11

На Ставрополье прибыли первые 30 беженцев из Донбасса

Они приехали на своем транспорте и разместились у родственников и друзей
Инна МОРОЗОВА
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Первые 30 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ставропольский край. Об этом сообщил на совещании 24 февраля губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что эвакуированные жители самопровозглашенных республик приехали на личных авто, их приютили родные и знакомые.

На сегодняшний день на Ставрополье в 11 открыты 22 пункта временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской республик. В общей сложности они способны вместить 624 человека.

Губернатор отметил, что если возникнет необходимость, число пунктов увеличат.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область из Ставропольского края доставили 50 тонн гуманитарного груза для беженцев.