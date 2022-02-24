На Ставрополье прибыли первые 30 беженцев из Донбасса

Первые 30 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ставропольский край. Об этом сообщил на совещании 24 февраля губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что эвакуированные жители самопровозглашенных республик приехали на личных авто, их приютили родные и знакомые.

На сегодняшний день на Ставрополье в 11 открыты 22 пункта временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской республик. В общей сложности они способны вместить 624 человека.

Губернатор отметил, что если возникнет необходимость, число пунктов увеличат.

Ранее сообщалось, что в Ростовскую область из Ставропольского края доставили 50 тонн гуманитарного груза для беженцев.