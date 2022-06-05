Еще 60 человек вылечились от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье от коронавируса вылечились еще 60 человек. Также за минувшие сутки вирус подтвердился у 64 местных жителей, трое из них – дети. Одному несовершеннолетнему понадобилась госпитализация.

Обновленные данные по коронавирусной инфекции в крае обнародовал глава региона Владимиров. Губернатор отметил, что заболеваемость в крае остается на сравнительно невысоком уровне, но пока еще не обходится без летальных исходов. Так, за сутки от коронавируса скончался один человек.

Тем временем в Ставропольском крае продолжается прививочная кампания. За прошедшие 24 часа первый компонент вакцины от коронавируса получили 986 человек, вторым компонентом привились 368 жителей региона.