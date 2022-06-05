В Северной Осетии умер раненый медвежонок

В Северной Осетии умер медвежонок, которого нашли раненым на трассе вблизи села Тагардон. Местные зоологи больше недели выхаживали пятимесячную малышку, но так и не смогли поставить ее на ноги.

Медвежонка нашли в конце мая 2022 года, когда он вышел на трассу у села. Медведица с трудом передвигалась из-за травмы головы. Кадры с раненым животным в соцсети выложили очевидцы, после чего на помощь зверю пришли сотрудники республиканского заповедника. Животному сделали рентген, провели ряд других обследований и обработали раны на голове.

Зоолог предположил, что травмы малышке мог нанести взрослый медведь. Медведицу разместили во временном вольере и обеспечили ей должный уход. Утром 5 июня специалисты нашли ее мертвой.