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Общество5 июня 2022 7:08

В Северной Осетии умер раненый медвежонок

Зоологам так и не удалось выходить пятимесячную медведицу
Алина МАКСИМОВА

В Северной Осетии умер медвежонок, которого нашли раненым на трассе вблизи села Тагардон. Местные зоологи больше недели выхаживали пятимесячную малышку, но так и не смогли поставить ее на ноги.

Медвежонка нашли в конце мая 2022 года, когда он вышел на трассу у села. Медведица с трудом передвигалась из-за травмы головы. Кадры с раненым животным в соцсети выложили очевидцы, после чего на помощь зверю пришли сотрудники республиканского заповедника. Животному сделали рентген, провели ряд других обследований и обработали раны на голове.

Зоолог предположил, что травмы малышке мог нанести взрослый медведь. Медведицу разместили во временном вольере и обеспечили ей должный уход. Утром 5 июня специалисты нашли ее мертвой.