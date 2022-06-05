На Ставрополье вновь зафиксировали смерть от коронавируса

В Ставропольском крае после нулевой летальности вновь зафиксирована смерть на фоне коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в крае скончался один человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. С начала пандемии коронавирус унес жизни более 7 тыс. местных жителей.

Всего за сутки вирус был подтвержден у 64 ставропольцев, трое из которых – дети. Одному ребенку потребовалась госпитализация.

Также стало известно о том, что за прошедшие 24 часа с инфекцией смогли справиться 60 человек. Напомним, в Ставропольском крае продолжается прививочная кампания. Оба компонента вакцины уже получили более 1,1 млн человек, первым компонентом привиты почти 1,5 млн ставропольцев.