Больницы Ставропольского края вводят электронные медкарты

Больницы Ставрополья переходят на электронные медицинские карты. Медицинскую информационную систему внедрили в Красногвардейской районной больнице. Теперь пациенты могут записаться к врачу или вызвать специалиста на дом дистанционно через портал Госуслуг.

Также у пациентов появился доступ к своим медкартам в электронном формате. В ближайшее время они смогут получать приглашение на диспансеризацию и профосмотры.

Как отметили в пресс-службе Минздрава СК, одним из главных преимуществ электронной системы в том, что люди могут записаться на прием к врачам различных медучреждений края при наличии направления от лечащего доктора.

Внедрение медицинской информационной системы в крае реализуется в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения».