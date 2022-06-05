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Происшествия5 июня 2022 11:00

На Ставрополье опрокинулся автомобиль, пострадали три человека

Молодая девушка не смогла справиться с управлением иномарки и вылетела с дороги
Алина МАКСИМОВА

На Ставрополье в субботу вечером, 4 июня, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Дорожный инцидент произошел в поселке Новотерском Минераловодского округа края.

По данным службы спасения города Минеральные Воды, с управлением иномарки не справилась молодая девушка. На своем Peugeot она вылетела с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пострадали три человека. Девушка-водитель и два ее пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу города Пятигорска.