На Ставрополье опрокинулся автомобиль, пострадали три человека

На Ставрополье в субботу вечером, 4 июня, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Дорожный инцидент произошел в поселке Новотерском Минераловодского округа края.

По данным службы спасения города Минеральные Воды, с управлением иномарки не справилась молодая девушка. На своем Peugeot она вылетела с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пострадали три человека. Девушка-водитель и два ее пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу города Пятигорска.