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Происшествия5 июня 2022 14:37

Житель Ставрополя ответит за выращенную в огороде плантацию конопли

Наркосодержащее растение он выращивал «для себя»
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе 45-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, вырастив у себя на участке целую плантацию конопли. О том, что местный житель выращивает наркосодержащее растение узнали сотрудники правоохранительных органов.

Во время осмотра дома оперативники нашли у него две коробки и стеклянную банку с растительным веществом, а на участке – целую плантацию конопли. Стражи порядка насчитали 87 кустов растения.

Ставропольца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что выращивал растение для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.