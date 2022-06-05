Житель Ставрополя ответит за выращенную в огороде плантацию конопли

В Ставрополе 45-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, вырастив у себя на участке целую плантацию конопли. О том, что местный житель выращивает наркосодержащее растение узнали сотрудники правоохранительных органов.

Во время осмотра дома оперативники нашли у него две коробки и стеклянную банку с растительным веществом, а на участке – целую плантацию конопли. Стражи порядка насчитали 87 кустов растения.

Ставропольца доставили в отдел полиции, где он рассказал, что выращивал растение для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям.