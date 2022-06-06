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Здоровье6 июня 2022 5:09

На Ставрополье после выходных выявили 34 новых случая заражения COVID-19

За сутки ни один пациент не погиб от болезни
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае к утру 6 июня врачи выявили и подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 5 несовершеннолетних ставропольцев разных возрастов. Всего с начала пандемии инфицировались 198,2 тысячи человек.

Уровень госпитализации населения остается относительно низким: за сутки на свободные ковид-койки поместили 27 человек, в том числе 4 детей. Сейчас в регионе развернуты 250 мест для пациентов с коронавирусом, 10% из них остаются незанятыми.

При этом за сутки полностью выздоровели 44 человека, общее число граждан, победивших COVID-19, достигло 188,2 тысячи человек. К счастью, за день врачи не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса.

Напомним, в Ставропольском крае отменили масочный режим и социальную дистанцию.