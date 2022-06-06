В Ставропольском крае за два дня в 20 автоавариях пострадали 25 человек

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В период с 4 по 5 июня на территории Ставропольского края произошло 20 ДТП, в которых два человека погибли, еще 25 получили травмы. Показатели превышают привычные значения. Одним из погибших оказался невнимательный пешеход.

В Андроповском округе региона 5 июня на трассе "Кавказ" сбили 52-летнего мужчину. Он вышел из автобуса и сразу начал пересекать проезжую часть, не убедившись, что машин нет. Водитель Киа Рио не успел затормозить и наехал на мужчину.

- 52-летний пешеход, житель Назрани, от полученных травм скончался. Автомобилем управлял 33-летний житель Ростовской области, который за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - пояснили в ГИБДД Ставропольского края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о столкновении пассажирской маршрутки и грузовой цистерны, при котором пострадали 7 человек. Водитель цистерны решил проехать на красный свет светофора, из-за чего в него врезался микроавтобус. Цистерна загорелась, огонь перекинулся на маршрутку, в которой были люди.