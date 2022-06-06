В Ессентуках водитель-лихач устроил тройное ДТП с пострадавшим ребенком

Фото: ГИБДД Ставропольского края

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края рассказали об аварии, которая произошла 5 июня в Ессентуках на улице Железнодорожной. 18-летний водитель ВАЗ-21053 превысил скорость и в нужный момент не смог справиться с управлением. В итоге, он устроил тройное ДТП, в котором пострадали пассажиры автомобилей, а также случайный пешеход.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21053, двигаясь со стороны ул. Вокзальной в направлении ул. Орджоникидзе, выбрал небезопасную скорость движения, на которой не справился с управлением, не успел снизить скорость при приближении к пешеходному переходу, применил экстренное торможение и, потеряв контроль над управлением, допустил столкновение с автомобилем Форд Фокус, который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода, - пояснили в ведомстве.

При этом по инерции Форд Фокус вылетел вперед, прямо на пешеходов. После этого он въехал в стоящий на "встречке" Пежо-206. Тяжелые травмы получила 36-летняя женщина, которая пересекала дорогу. Также помощь врачей понадобилась 11-летней пассажирке Форда и еще одному пассажиру автомобиля.

При этом виновник аварии не получил никаких травм. Когда полиция начала проверку, выяснилось, что стаж вождения 18-летнего автомобилиста всего 2 недели. При этом во время ДТП он не был пьян.