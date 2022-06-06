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Общество6 июня 2022 7:38

К утру 6 июня в Ставрополе 4 тысячам абонентов вернулись свет после аварии

Ремонтные работы проходили ночью
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставрополе восстановили подачу электричества после аварии в сетях, из-за которой около 4 тысяч абонентов остались без света. В администрации краевого центра сообщили, что все ремонтные работы закончились глубокой ночью.

- К утру 6 июня перебоев с подачей электроэнергии в городе не зафиксировано, - сказано в сообщении мэрии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте: в юго-западном районе Ставрополя произошло аварийное отключение электроэнергии. Известно, что из строя вышли 4 фидера. Работы обещали завершить вечером воскресенья, но по факту свет вернули ближе к ночи.