Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 8:34

В Пятигорске осудят бизнесмена, давшего взятку сотруднику ФСБ из-за мигрантов

Он хотел "купить" прекращение проверки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против предпринимателя из Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "дача взятки". Он попытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы тот "закрыл глаза" на незаконных мигрантов.

- 17 мая текущего года подозреваемый в ходе встречи с сотрудником УФСБ России по Ставропольскому краю, который действовал в рамках ОРМ, передал взятку в размере 50 тысяч рублей за не проведение проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге деньги изъяли и использовали как вещественные доказательства. Расследование продолжается, после сбора материалов дело направят в суд для рассмотрения по существу.