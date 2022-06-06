В Пятигорске осудят бизнесмена, давшего взятку сотруднику ФСБ из-за мигрантов

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против предпринимателя из Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "дача взятки". Он попытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы тот "закрыл глаза" на незаконных мигрантов.

- 17 мая текущего года подозреваемый в ходе встречи с сотрудником УФСБ России по Ставропольскому краю, который действовал в рамках ОРМ, передал взятку в размере 50 тысяч рублей за не проведение проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге деньги изъяли и использовали как вещественные доказательства. Расследование продолжается, после сбора материалов дело направят в суд для рассмотрения по существу.