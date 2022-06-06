В Кочубеевском округе женщина погибла в ДТП, заказав "Бла-бла-кар" 6 июня

Фото: ГИБДД Ставропольского края

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили о страшной автомобильной авари: 6 июня в Кочубеевском округе машина "Бла-бла-кара" вылетела с трассы и несколько раз перевернулась, угодив в кювет.

Водитель вез трех пассажиров, но не обеспечил им безопасность.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта, подобрав трех пассажиров в Минеральных Водах, направляясь в Ставрополь, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль многократно перевернулся. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, - сказано в сообщении.

Погибли 54-летняя жительница Минеральных Вод, еще два пассажира госпитализировали в больницу Невинномысска. При этом молодой водитель в ДТП не пострадал.