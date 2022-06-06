Главу Комбината благоустройства в Буденновске уличили еще в одном преступлении

Генеральный директор Комбината благоустройства в Буденновске стал фигурантом уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Об этом рассказали корреспонденту "КП" в МВД Ставрополья.

Подозреваемый передал в пользование третьим лицам пять служебных машин по заниженной цене. В итоге, это повлекло нарушение интересов организации на сумму больше 1,2 миллиона рублей.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за заключение контракта на проектную документацию нового полигона ТКО. Тендер взяла фирма сестры подозреваемого. Правоохранительные органы выявили нарушения на 3 миллиона рублей, однако выбраться из ситуации гендиректору помог его родственник, сенатор Ставропольского края.