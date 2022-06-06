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Общество6 июня 2022 9:46

В 2021 году на Ставрополье произошло на 38,5% больше самоубийств среди детей

Количество попыток увеличилось более чем на 50%
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае наблюдается тревожная тенденция роста числа самоубийств среди детей и подростков. В 2021 году их количество увеличилось на 38,5% по сравнению с показателями 2020 года. В прошлом году погибли 18 детей, в 2020-ом - 13 детей.

Серьезно увеличилось количество попыток наложить на себя руки - на 56%. Об этом сказано в докладе уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко.

- Суициды были совершены детьми в возрасте от 11 до 17 лет, - заявил Адаменко.

Больше всего смертей зафиксировали в краевом центре, далее идут Невинномысск и Кировский округ.