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Происшествия6 июня 2022 12:00

В Ипатовском округе Ставрополья из-за жары вспыхнули 310 тюков соломы

Во многих территориях региона уровень пожароопасности достиг чрезвычайного уровня
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В ПАСС Ставропольского края рассказали, что спасатели потушили масштабный пожар на частной территории в Ипатовском округе. 310 тюков сена и соломы загорелись из-за жары.

- Пожар был локализован в течение 30 минут. Полная ликвидация заняла продолжительное время, так как пожарные уделили значительное внимание проливке и разбору тлеющих тюков соломы и сена во избежание повторного возгорания. Огнем было уничтожено 250 тюков сена и 60 тюков соломы, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, по данным регионального Гидрометцентра, на северо-западе Ставропольского края установился чрезвычайный уровень пожароопасности. На большей части класс пожароопасности "высокий".

Сейчас лучше воздержаться от разведения огня на природе, а также курения среди сухой травы и веток.