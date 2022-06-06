На Ставрополье больше двух тысяч человек ждут догазификации домов

Администрация Ставропольского края приняла 2320 заявок на догазификацию частных домов в разных населенных пунктах региона. Граждане устали жить без газа и решили воспользоваться возможностью его бесплатного проведения.

Прием заявок до сих пор продолжается. Пока что свой газ получили 574 дома, однако в работе еще находится больше тысячи участков - к ним только подвели сети.

Напомним, бесплатная догазификация стала возможна после поручения президента России Владимира Путина. Подобная программа особенно актуальна в регионах с проблемами расширения коммунальных сетей, например, в Дагестане.