На Ставрополье спасатели обнаружили тело мужчины в закрытом изнутри доме

В пресс-службе ПАСС Ставропольского края рассказали, что в пятницу спасатели приняли запрос от обеспокоенных родственников мужчины из села Ладовская балка. Населенный пункт находится в Красногвардейском муниципальном округе.

По рассказам граждан, их 75-летний родственник четыре дня не выходил на связь, а дверь в дом была заперта. Тогда спасатели приняли решение вскрывать входную дверь.

- Прибывшие к месту происшествия спасатели АСГ села Красногвардейского вскрыли входные двери с помощью слесарного инструмента, тем самым обеспечив доступ в помещение сотрудникам полиции. Тело мужчины было обнаружено в спальне, - сказано в сообщении ведомства.

Причины смерти пока неизвестны, в деле разбирается полиция.