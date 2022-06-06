Малый бизнес от Уралсиб: плати банку меньше и развивайся!

Фото: банка "Уралсиб".

В продуктовой линейке банка и раньше присутствовали льготные программы для начинающих бизнесменов. Теперь они стали еще доступнее, а процентные ставки существенно пошли на понижение.

Итого наиболее выгодные условия для малого бизнеса сейчас составляют от 12,6% годовых по кредиту «Бизнес-Овердрафт». Далее идут такие популярные программы, как «Бизнес-Недвижимость» (минимальная ставка от 14% годовых), «Бизнес-Цель» (примерно 14,6% годовых), «Бизнес-Блиц» (ставка от 19,9% годовых).

В исследованиях канала Эксперт РА от 2021 года Уралсиб занимает место в первой десятке по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в России.

Кроме того, банк Уралсиб давно и эффективно выстраивает онлайн-взаимодействия с клиентами (как юридическими, так и физическими лицами). Комплексные решения и создание новой, продуктивной экосистемы для бизнеса значительно упрощают пользователям работу с финансовыми инструментами. Плюс для всех, кто решил достичь успеха, освоить наиболее актуальные инструменты продаж и воспользоваться знаниями экспертов, проходят бесплатные вебинары в онлайн «Университете бизнеса Уралсиб».

Чтобы получить подробные разъяснения о кредитах для МСБ, более полную информацию о продуктах для малого бизнеса и других услугах обращайтесь в ближайшие отделения банка, к консультантам по телефону 8-800-700-77-16 либо узнавайте на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. 355017, город Ставрополь, улица Ленина, дом 235А, ОГРН: 1020280000190

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»