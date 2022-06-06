Ингушетия праздновала 30-летие возрождения государственности

Концерт в Сунже. Фото: правительство Ингушетии

4 июня - особый день в календаре Ингушетии, день образования республики. 30 лети назад, в 1992 году, в этот день Верховный Совет России рассмотрел результаты всенародного ингушского референдума и законодательно закрепил образование отдельной республики. По словам первого президента республики Руслана Аушева, для региона это поистине знаменательное событие.

С важной датой жителей Ингушетии поздравил Президент России Владимир Путин:

- Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, внесших значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи, - говорится сообщении главы государства.

Поздравить Ингушетию с 30-летием возрождения республики приехали делегации из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Северной Осетии и Ставропольского края, а также представители Совета Федерации и Государственной Думы России. Гости посетили официальную часть в здании администрации главы и правительства Ингушетии в Магасе, праздничный концерт в Сунже и участвовали в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке Памяти и Славы.

Фото: правительство Ингушетии

На праздничном концерте в Сунже Ингушетию поздравили главные звезды российской эстрады Николай Басков и Стас Михайлов. Кроме того, выступили местные артисты Зарина Тилидзе, Тамара Яндиева, Айна Алиева, Тамара Дадашева и другие. Также в республику приехали творческие коллективы из других регионов: ансамбль песни и танца Адыгеи «Исламей», академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», вокально-хореографический ансамбль Ставропольской государственной филармонии. Порадовали жителей и гостей Ингушетии республиканский оркестр народных инструментов филармонии имени Хамхоева. Концерт привлек более 5,5 тысячи зрителей.

В финале была проведена лотерея, организованная по инициативе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. К 30-летию республики разыгрывались 30 призов. Номерки для участия предоставлялись перед концертом при предъявлении билета, победители получили смартфоны, планшеты, телевизоры, холодильники, а главный приз - автомобиль «Лада Веста».