В Ессентуках представили проект парка аттракционов

В Ессентуках сегодня представили общественникам, депутатам, лидерам общественного мнения, родительскому сообществу и журналистам проект будущего парка аттракционов. Он будет концептуально разбит на несколько частей. Это развлекательный сегмент – аттракционы, веревочный парки, площадка для семейного отдыха, event –территория и фудкорты. Территорией в 2, 5 га занимается руководитель проекта «Парки России», эксперт в области общественных пространств Сергей Буторин.

- Наша команда идеологически подошла к разработке концепции, мы провели исследования и на основании этих данных уже занимались проектировкой. Здесь должно быть интересно всем и, удобно, конечно же. Мы будем полностью синхронизированы с потребностью горожан, здесь будут проводиться фестивали, праздники, мастер-классы, - отметил Сергей Буторин.

Отметим, что работы на объекте были «разморожены» в конце прошлого года. Сейчас площадка, где будет расположено одно из самых высоких колес обозрения России – 65 метров, практически готова для установки аттракциона. Опорные конструкции уже прибыли на курорт, их монтаж начнется в ближайшее время. Открытие всесезонного колеса обозрения станет одним из подарков ко Дню города.

- Хочу отметить, что проект вписан в существующий ландшафт и зеленую зону. Ведь мы находимся в парке и предназначение этой территории останется неизменным. Кстати, проект, который мы разрабатывали в 2020 году и который был потом в связи с пандемией коронавируса «заморжен» был не такой масштабный. То, что мы планируем сейчас – это, конечно, другой уровень. Можно смело сказать, что у нас появится новая событийная площадка, - отметил глава курорта Александр Некристов.

На строительство парка аттракционов никак не повлияет санкционная политика некоторых стран. Конструкцию флагмана парка – колеса обозрения изготавливают в Москве, компания которая производила аналогичные аттракционы на экспорт. Помимо установки аттракционов здесь будет проведено благоустройство территории и создание новых мини-пространств. Так, например, на встрече присутствовал один из инициативных жителей курорта. Виктор Литвин пришел с готовым проектом создания зоны для занятий йогой. В ближайшее время они вместе с Сергеем Буториным обсудят локацию, где можно реализовать задумку молодого человека.