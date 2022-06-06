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Общество6 июня 2022 15:54

Несколько улиц Пятигорска останутся без воды 7 июня

Водоснабжение ограничат в микрорайоне Белая Ромашка
Инна МОРОЗОВА

Во вторник, 7 июня, в микрорайоне Белая Ромашка в Пятигорске ограничат подачу воды. Речь идет об улицах Калинина ( с дома №5 по дом №17), Пушкинская и Кучуры.

Также водоснабжение отключат в Пятигорской детской больнице, Пятигорском государственном университете и в Пятигорском медико-фармацевтическом институте.

В городской администрации уточнили, что воды не будет с 9 до 13 часов. Временные неудобства связаны с заменой одного из пожарных гидрантов.

На время отключения воду будут подвозить в цистернах. Для этого надо оставить заявку по телефонам: 33−26−60 и 33−06−28.