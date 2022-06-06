Месячная норма осадков выпала в Железноводске 6 июня

В понедельник, 6 июня, в Железноводске прошел сильный ливень. Буквально за полчаса в городе-курорте выпала месячная норма осадков, информирует пресс-служба городской администрации.

Мэр Железноводска Евгений Бакулин в своем телеграм-канале сообщил, что ливневки не справляются с таким сильным дождем. Он добавил, что самые опасные локации находятся на контроле. Коммунальные службы уже начали устранять последствия стихии.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Пятигорска отключат воду во вторник, 7 июня. Причина – замена пожарного гидранта.