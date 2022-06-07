Уровень госпитализации больных COVID-19 на Ставрополье упал до 16 человек

В Ставропольском крае к утру 7 июня врачи выявили 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них четверо несовершеннолетних ставропольцев разных возрастов. Всего с начала пандемии инфицировались 198,2 тысячи человек.

Уровень госпитализации граждан с коронавирусом несколько снизился - если раньше показатели составляли в среднем 25 человек в сутки, то за день на свободные ковид-койки поместили 16 пациентов. Их симптомы оказались достаточно серьезными, чтобы попасть под круглосуточное наблюдение врачей. Среди госпитализированных двое детей.

За сутки полностью выздоровели 26 человек, с начала пандемии - 188,2 тысячи ставропольцев. К сожалению, к утру скончался один пациент с коронавирусом. Общее число смертей достигло 7074 человека.