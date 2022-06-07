На Ставрополье корова стала причиной аварии с пятью пострадавшими людьми

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Вечером 6 июня в Туркменском округе Ставропольского края семья на автомобиле врезалась в корову, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге "Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч". Лада Приора на большой скорости не успела сманеврировать, когда на дорогу вышла корова. Автомобиль врезался в животное, слетел с дороги и перевернулся.

- В больницу доставлены 30-летний водитель,его 27-летняя супруга и их 3 детей – 7-летний мальчик, 6-летняя и полуторагодовалая девочки. Дети отделались травмами головы,все были пристегнуты,а младшая передвигалась в детском автокресле. Родители получили тяжкие травмы, у мужчины перелом основания черепа,у женщины перелом позвоночника, - сказано в сообщении ведомства.

Полиция проводит проверку инцидента. Известно, что за последние несколько лет мужчину, который был за рулем, 8 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас пытаются найти хозяина коровы.