В Изобильненском округе пьяный скутерист без прав сбил 14-летнего мальчика

В поселке Передовой в Изобильненском округе Ставрополья вечером 6 июня сбили 14-летнего мальчика, который шел по краю обочины. Виновником аварии стал пьяный 28-летний скутерист.

- По предварительным данным, водитель скутера Вортекс допустил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги. 14-летнему пешеходу оказана разовая медицинская помощь, у него ушибы и ссадины. А 28-летний скутерист получил травмы головы и перелом ключицы, - мотошлема и иной защитной экипировки в момент ДТП у него не было, - сказано в сообщении ГИБДД региона.

Полиция начала проверку и выяснила, что скутериста уже лишили водительский прав за нетрезвое вождение. Теперь, так как он нарушил ПДД во второй раз, против мужчины возбудят уголовное дело.

Напомним, 6 июня на территории Ставропольского края произошло 4 ДТП с одним погибшим, еще 10 человек получили травмы разной степени тяжести.