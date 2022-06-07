Больше 6 тысяч подростков со Ставрополья склонны к потреблению наркотиков

В Ставропольском крае 5,5% подростков оказались склонны к началу употребления запрещенных наркотических веществ. Компетентные ведомства провели психологическое тестирование среди 123 тысяч подростков до 18 лет.

- По итогам тестирования в крае выявлено 6820 или 5,5% обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в потребление наркотиков, - сообщили в министерстве образования региона.

Также специалисты составили рейтинг городов с наибольшим процентом склонных к наркотической зависимости подростков. На первом месте оказался Лермонтов (17,4%), затем идут Левокумский округ (12,8%), Кисловодск (11,9%), Изобильненский (9,4%) и Грачевский (8,9%) муниципалитеты.

Больше всего отказов от тестирования получили в Курском, Кочубеевском округах, а также Кисловодске и Лермонтове.