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Происшествия7 июня 2022 8:53

В Пятигорске мужчину осудят за угрозу убить членов семьи полицейского

Причиной стал вызов матери подозреваемого на допрос
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали, что против жителя Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством в отношении близких лица, производящего дознание, в связи с производством предварительного расследования". Фигурант дела угрожал убить членов семьи полицейского при исполнении.

- По данным следствия, 4 апреля текущего года подозреваемый, будучи недовольным вызовом его матери для допроса в качестве свидетеля, высказал в адрес близких родственников полицейского угрозу убийством и причинением вреда их здоровью, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей.