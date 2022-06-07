В Дагестане отменили обязательное ношение масок, но сохранили дезинфекционный режим

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на территории республики его указом отменен масочный режим. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, а население достигло массового иммунитета от коронавируса.

- Отмена ограничений позволит бизнесу работать в полную силу, что особенно важно в сегодняшних условиях, - заявил глава Дагестана.

При этом в силе остается дезинфекционный режим. Специалисты будут продолжать мониторинг эпидемиологической обстановки.

За последние сутки врачи Дагестана выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек полностью выздоровели, 1 пациент скончался от болезни.