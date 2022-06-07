Минздрав Ставрополья предупредил население о новой волне COVID-19 в сентябре

Ставропольском краю грозит новая волна коронавирусной инфекции в конце сентября 2022 года, заявил глава минздрава региона Владимир Колесников. По его словам, хоть эпидемиологическая ситуация пришла в норму, а ограничения отменили, болезнь от этого не исчезла.

Также он отметил, что пришлось отменить масочный режим из-за жалоб населения на него. В больницах и поликлиниках все равно могут попросить надеть маску, а вот в других заведениях - нет.

За последние сутки в Ставропольском крае вывили и подтвердили 34 новых случая коронавируса, среди них четверо несовершеннолетних ставропольцев разных возрастов. Всего с начала пандемии инфицировались 198,2 тысячи человек.