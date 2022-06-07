Студенты-отличники и герои получат стипендию ректора СКФУ

Повышенная стипендия - это дополнительный стимул для хорошей учебы. Фото: ncfu.ru

В прошлом году в Северо-Кавказском федеральном университете была учреждена именная ректорская стипендия. Ее обладателями стали 12 учащихся СКФУ. Теперь начат прием документов от новых претендентов на повышенную выплату.

Получить стипендию ректора могут студенты, продемонстрировавшие особые успехи в учебе, науке, общественной деятельности, творчестве, спорте, а также совершившие героические поступки и проявившие мужество, как, например, Нариман Азизов - во время отдыха на Каспийском море парень спас тонувших женщину и ребенка.

Кандидаты должны успешно закрыть последнюю сессию и собрать портфолио своих достижений за год. Предоставленные документы комиссии институтов и факультетов оценят по шести номинациям, после чего составят составят рейтинг соискателей.

- Повышенная стипендия - это дополнительный стимул для хорошей учебы. Такая поддержка студентов помогает нашему вузу реализовывать свои стратегические задачи: закреплять талантливую молодежь на территории проживания и формировать новое поколение исследователей и специалистов, в которых нуждается экономика макрорегиона, - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Кстати, предусмотрена в университете и поддержка первокурсников. Учащиеся, набравшие сто баллов на ЕГЭ, могут по программе «Звезды СКФУ» получить стипендию в 100 тысяч рублей при соблюдении ряда условий.