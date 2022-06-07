В Железноводске устранили последствия ливня с рекордным количеством осадков

Коммунальные службы Железноводска практически полностью устранили последствия по-настоящему тропического ливня, который прошел 6 июня. Система ливневой канализации в городе исправна, но на некоторых участках есть засоры, поэтому на улицах скопилась вода.

За полчаса, пока шел дождь, в Железноводске выпала месячная норма осадков. Сейчас в городе +21 градус, ночью температура упадет до +16 градусов.

Отметим, хоть в Ставропольском крае прогнозировали дожди, сейчас во многих территориях региона установилась чрезвычайная пожароопасность. Необходимо соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе.