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Общество7 июня 2022 13:59

В Железноводске устранили последствия ливня с рекордным количеством осадков

За полчаса в городе-курорте выпала месячная норма осадков
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Коммунальные службы Железноводска практически полностью устранили последствия по-настоящему тропического ливня, который прошел 6 июня. Система ливневой канализации в городе исправна, но на некоторых участках есть засоры, поэтому на улицах скопилась вода.

За полчаса, пока шел дождь, в Железноводске выпала месячная норма осадков. Сейчас в городе +21 градус, ночью температура упадет до +16 градусов.

Отметим, хоть в Ставропольском крае прогнозировали дожди, сейчас во многих территориях региона установилась чрезвычайная пожароопасность. Необходимо соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе.