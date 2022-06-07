Сергей Меняйло проинспектировал работу передвижного медицинского комплекса

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло ознакомился с работой передвижного медицинского комплекса – проекта медицинской компании «ПМК-МЕДЭК», который начал работу в с. Михайловское. Мобильный центр оснащен современным оборудованием для первичной диагностики заболеваний и предназначен для обслуживания жителей сельских населённых пунктов.

В сопровождении министра здравоохранения РСО – Алания Сослана Тебиева и учредителя компании Юрия Протасова, руководитель республики осмотрел медицинские кабинеты, пообщался с врачами, поинтересовался у пациентов качеством оказываемых услуг.

Поликлиника на колесах состоит из трех автомобилей: один из них оснащен медицинским оборудованием, второй предназначен для доставки медицинского персонала, а также предусмотрен автомобиль для забора анализов.

В передвижном медкомплексе пациенты смогут пройти обследование у терапевта, невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, УЗИ-специалиста. Только за один день медицинские услуги получили около 30 жителей селения Михайловское. Это, по мнению специалистов, хороший результат.

Сергей Меняйло отметил, что передвижные комплексы будут использоваться для проведения плановых выездных обследований жителей отдаленных районов республики.

– Уже на следующей неделе Министерство здравоохранения республики разработает план-график, и машина будет работать в населенных пунктах, где нет стационаров или узких специалистов. А значит, людям больше не нужно будет преодолевать длинную дорогу до поликлиник. Отрадно, что сейчас в передвижном медицинском комплексе работают нижегородские врачи, которые также передают свой опыт нашим специалистам, – подчеркнул Глава Северной Осетии.

Сергей Меняйло также сообщил, что в ближайшее время в Алагирском районе будет построен высокотехнологичный фармацевтический завод по производству инфузионных растворов и концентратов. Инвестором выступит компания «ПМК-МЕДЭК». Планируемая к выпуску продукция не имеет аналогов на российском рынке.

– Между республикой и компанией достигнуты все необходимые договоренности. Приобретено производственное оборудование полного технологического цикла. Аналог такого предприятия находится в Армении. Немаловажно и то, что будут созданы новые рабочие места, – поделился Юрий Протасов.