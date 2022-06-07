Виктор Мажаров стал ректором ставропольского медуниверситета

По результатам тайного голосования Виктор Мажаров, исполняющий обязанности руководителя вуза, был избран ректором ставропольского университета.

С 2009 по 2020 год он занимал должность министра здравоохранения Ставрополья. Был проректором медуниверситета, заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

Виктор Мажаров является заслуженным врачом РФ, награжден знаком «Отличник здравоохранения» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости ковидом на Ставрополе прогнозируют с конца сентября 2022 года.