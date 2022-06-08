К утру 8 июня на Ставрополье коронавирусом заболели еще 41 человек

Врачи Ставропольского края к утру 8 июня выявили и подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это немного больше показателей предыдущего дня, однако нельзя говорить о резком скачке заболеваемости. С начала пандемии коронавирусом инфицировались 198,3 тысячи ставропольцев.

За сутки на свободные ковид-койки поместили 21 пациента - их симптомы достаточно серьезны, чтобы оказаться под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас в регионе развернуто 250 мест для ставропольцев с коронавирусом, в прошлую пятницу 10% из них были свободны.

36 человек полностью выздоровели за день, с начала пандемии - 188,3 тысячи ставропольцев. Врачи сообщили, что 7 июня на Ставрополье никто не умер от коронавируса.

Среди зараженных оказалось 11 детей, 5 из них пришлось госпитализировать в больницу.