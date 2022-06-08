Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2022 5:40

На Ставрополье 17-летний парень взял машину у дедушки с разрешения и попал в ДТП

Старшего родственника уже привлекли к ответственности за передачу автомобиля человеку без прав
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

7 июня в селе Кочубеевском на улице Красной произошло ДТП: Лада Гранта на большой скорости вылетела с дороги и снесла ограждение. За рулем оказался 17-летний ставрополец, он получил травму головы и лица. Его отправили к врачам.

- В силу возраста подросток водительских прав не получал, права управления не имел. Гранта принадлежит дедушке пострадавшего, как выяснилось, с его разрешения внук поехал прокатиться, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

В итоге старшего родственника привлекли к ответственности, полиция проводит проверку с подключением родителей и инспекции по делам несовершеннолетних.

Напомним, 7 июня на территории Ставропольского края произошло 7 автоаварий с 8 погибшими.