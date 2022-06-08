В Георгиевском округе два злостных нарушителя ПДД устроили аварию с пострадавшим

В ГИБДД Ставропольского края рассказали о ДТП, которое произошло в Георгиевском округе, в поселке Новом. Водитель Форд Мондео не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-211240. Пострадал пассажир ВАЗ.

- За рулем иномарки находился 51-летний местный житель, который за последние 2 года 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель ВАЗа, 24-летний житель поселка, также оказался злостным нарушителем ПДД: за 2 года он 73 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД (из них 57- за скорость), и недавно привлечен за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - сказано в сообщении ведомства.

Примечательно, что водитель ВАЗ ехал не на своем автомобиле, к тому же поломанном. От освидетельствования он снова отказался, пополняя коллекцию нарушений. Полиция проводит проверку.