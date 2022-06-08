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Происшествия8 июня 2022 7:33

Следователи Ставрополя выясняют обстоятельства падения женщины из окна роддома

Ставропольчанка упала с третьего этажа и выжила
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что специалисты начали проверку инцидента с выпавшей из окна женщины. Следователи установят причины и обстоятельства произошедшего, чтобы дать оценку и принять процессуальное решение.

Напомним, вечером 7 июня из окна роддома Ставрополя выпала 31-летняя женщина. Она упала с высоты третьего этажа и выжила, получив травмы. Накануне она родила здорового ребенка.

Сейчас полиция опрашивает ее соседок по палате, а также врачей. Неизвестно, что стало причиной падения - случайность или сознательное решение ставропольчанки.