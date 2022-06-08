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Происшествия8 июня 2022 9:17

На Ставрополье лже-ведьма обманула влюбленного ленинградца на 30 тысяч рублей

Она обещала сделать приворот и вернуть любимую
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Полиция Ставропольского края сообщила о задержании 22-летней девушки, жительницы села Прасковея. Она подозревается в мошенничестве, а точнее - в обмане влюбленного жителя Ленинградской области.

По данным правоохранителей, мужчина обратился к подозреваемой как к ведьме, которая способна сделать приворот. Он поссорился с девушкой и захотел ее вернуть с помощью колдовства. За подобные услуги девушка брала 30 тысяч рублей, за один сеанс.

В итоге мужчина два раза платил за приворот, а потом понял, что его обманули. Полиция наведалась к мошеннице. Девушка призналась, что никогда особыми силами не обладала и не собиралась оказывать услугу.