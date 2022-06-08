В Северной Осетии готовятся к восстановлению популяции переднеазиатских леопардов

В министерстве природных ресурсов Северной Осетии рассказали, что в 2022 году специалисты начнут восстановление популяции переднеазиатских леопардов на территории Кавказа.

- Леопарды Лео, Хоста и Лаура, которым сейчас около двух лет, готовы к выпуску в природу в этом году. Они станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе. Их выпуск также будет способствовать привлечению леопардов из соседних регионов Закавказья для формирования пар и дальнейшему расселению их потомства на всем российском Кавказе, - сказано в сообщении ведомства.

Для отслеживания состояния животных будут использовать GPS-передатчики отечественного производства. Также будет учрежден Дня переднеазиатского леопарда 15 июля.