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Общество8 июня 2022 9:25

В Северной Осетии готовятся к восстановлению популяции переднеазиатских леопардов

Их растили в заповедниках и теперь хотят выпустить в дикую природу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В министерстве природных ресурсов Северной Осетии рассказали, что в 2022 году специалисты начнут восстановление популяции переднеазиатских леопардов на территории Кавказа.

- Леопарды Лео, Хоста и Лаура, которым сейчас около двух лет, готовы к выпуску в природу в этом году. Они станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе. Их выпуск также будет способствовать привлечению леопардов из соседних регионов Закавказья для формирования пар и дальнейшему расселению их потомства на всем российском Кавказе, - сказано в сообщении ведомства.

Для отслеживания состояния животных будут использовать GPS-передатчики отечественного производства. Также будет учрежден Дня переднеазиатского леопарда 15 июля.