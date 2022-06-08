Суд Ставрополья вынес приговор банде мошенников, обманувших бизнесмена на 4 млн

В ФСБ Ставропольского края рассказали, что Ставропольский краевой суд вынес приговор преступной группировке мошенников. Она состояла из трех участников: лидера Романа Пушкарева, экс-замначальника отдела УФССП региона Нвера Оганесяна и бывшего старшего оперуполномоченного МВД региона Олега Рефель.

- В апреле 2020 года члены преступной группы предложили за денежное вознаграждение в размере четыре миллиона рублей оказать содействие одному из индивидуальных предпринимателей региона в освобождении его от уголовного преследования по раннее возбужденному в отношении него уголовному делу, - сказано в сообщении ведомства.

Против Пушкарева возбудили шесть уголовных дел по статье о мошенничестве.

В итоге лидер группы получил 3,5 года колонии общего режима и штраф 70 тысяч рублей, судебный пристав - 1,5 года колонии, полицейский - год колонии общего режима. Преступники попытались обжаловать приговор, но он остался без изменений и вступил в законную силу.