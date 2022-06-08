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Происшествия8 июня 2022 10:55

В Минводах 2,5 тысячи жителей трех улиц остались без электричества из-за аварии

Сроки окончания ремонтных работ пока что неизвестны
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Часть Минеральных Вод оказалась отрезана от электроэнергии из-за аварии в сетях. Три улицы - Бештаугорская, Анджиевского, проспект 22 Партсъезда - оказались без света. Здесь проживают около 2,5 тысячи человек.

Коммунальщики уже прибыли на место аварии и начали восстанавливать работу сетей. Однако не сообщается о том, когда возобновят подачу электроэнергии. Это может затянутся на сутки.

Ранее в Ставрополе более 4 тысяч абонентов оказались отрезаны от света из-за поломки сразу четырех фидеров. Электричество дали только ближе к ночи.