Участвовавший в освобождении Мариуполя Адам Делимханов стал зампредом комитета безопасности и по борьбе с коррупцией

Адам Делимханов - боевой офицер более чем с 20-летним опытом. Фото: стоп-кадр видео duma.gov.ru

Ставший недавно Героем России за подвиги на Украине депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пошел на повышение. Он стал первым заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействую коррупции.

- Мы избавим Украину от нечисти. Россия победит! Пусть восторжествует справедливость, вместе мы сила! - заявил Делимханов с трибуны Госдумы.

Данное назначение глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «важной новостью свидетельствующей о высоком доверии законодательного органа к его дорогому брату» и отдельно отметил, что лучшей кандидатуры на эту должность не найти.

Адама Делимханова с назначением поздравил Вячеслав Володин. Фото: стоп-кадр видео duma.gov.ru

- Адам Султанович - боевой офицер, который в самые тяжелые для нашей республики времена не отсиживался в кабинетах, отдавая приказы на расстоянии, а шел с автоматом на передовую и вел за собой ребят. Он и его братья (у 52-летнего Адама Делимханова - три брата, все они связаны с работой в правоохранительных органах - прим.), как и 20 лет назад, доказали свою верность Отчизне в Мариуполе, где наравне с рядовыми солдатами освобождали город от бандеровских оккупантов, - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Также чеченский лидер поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина «за доверие и признание заслуг Адама Султановича».