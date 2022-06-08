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Общество8 июня 2022 12:34

Жители Ставрополья заплатят за отопление в мае 2022 года после его отключения

В некоторых муниципалитетах пришлось возобновить подачу тепла из-за холодов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском городском расчетном центре рассказали, что в квитанциях ЖКХ за май в некоторых округах указана стоимость за отопление. Отопительный сезон завершился в апреле, однако в не весь жилищный фонд был отключен одновременно.

Помимо этого, в некоторых округах в мае возобновили отопление из-за холодной погоды, которая установилась на Ставрополье. В краевом центре такого не сделали из-за сложной структуры городского отопление, которое невозможно было отключить или включить одновременно по всем участкам.

Также во многих многоквартирных домах, где есть общедомовые приборы учета тепла, показания тепломеров сняли уполномоченные лица до момента отключения теплоподачи. Разницу во времени отключения и снятия показаний отразили в квитанциях за май.