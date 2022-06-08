Гигантскую балалайку из 8 тысяч свечей зажгут в Железноводске ко Дню России

В субботу, 11 июня, в Железноводске состоится флешмоб. Мероприятие приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Участники массовой акции зажгут 8 700 свечей, из которых сложат гигантскую балалайку.

Как отметил глава города-курорта Евгений Бакулин, флешмоб пройдет на самой большой Феррум-площади в рамках акции «Звучи моя Россия». Принять участие может любой желающий, в том числе гости Железноводска.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах две с половиной тысячи жильцов трех улиц остались без электричества из-за аварии.