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Общество8 июня 2022 15:48

Гигантскую балалайку из 8 тысяч свечей зажгут в Железноводске ко Дню России

Присоединиться к флешмобу может любой желающий
Инна МОРОЗОВА

В субботу, 11 июня, в Железноводске состоится флешмоб. Мероприятие приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Участники массовой акции зажгут 8 700 свечей, из которых сложат гигантскую балалайку.

Как отметил глава города-курорта Евгений Бакулин, флешмоб пройдет на самой большой Феррум-площади в рамках акции «Звучи моя Россия». Принять участие может любой желающий, в том числе гости Железноводска.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах две с половиной тысячи жильцов трех улиц остались без электричества из-за аварии.