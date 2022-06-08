Житель Ставрополья получил условный срок за публичные призывы к экстремизму

Житель Нефтекумского округа оказался на скамье подсудимых по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Уголовное дело против него было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Как было установлено, в октябре 2020 года обвиняемый опубликовал в социальной сети посты, в которых призывал к насильственным действиям по национальному признаку.

Накануне суд вынес мужчине приговор – три года лишения свободы условно, информирует пресс-служба УФСБ России по Ставрополью. Кроме того, ставропольцу запретили участвовать в работе общественных организаций сроком на три года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье осудили банду мошенников, которые обманули бизнесмена на четыре миллиона рублей.