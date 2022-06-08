Подросток погиб в горах Дагестана в результате автомобильной аварии

Печальный инцидент произошел в Чародинском районе Дагестана. 13-летний подросток без спроса взял ключи от автомобиля своего отца и поехал кататься вместе со своим 15-летним товарищем.

По данным местных телеграм-каналов, машина упала с высоты 25 метров. Школьник, который находился за рулем, скончался на месте аварии. Он получил тяжелую травму головы.

Его товарищ выжил и сейчас находится в больнице с переломом позвоночника.

Ранее сообщалось, что 17-летний житель Ставрополя взял машину своего деда и попал на ней в ДТП. Пожилого мужчину привлекли к ответственности.