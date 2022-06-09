На Ставрополье 9 июня в два раза выросло число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ставропольском крае к 9 июня 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими сутками. Это следует из новой сводки по ситуации с COVID-19 в регионе, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым на своей странице ВКонтакте.

Диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 79 ставропольцам, 22 из них понадобилась госпитализация (днем ранее эти показатели составляли 41 и 21 соответственно). 31 человек благополучно выздоровел, одного пациента, к сожалению, спасти не удалось.

Что касается заболеваемости коронавирусом среди детей, то им заразились к 9 июня еще семь юных ставропольцев, двое из них попали в больницу, пятеро проходят амбулаторное лечение.

- Помните о правилах профилактики и не забывайте о вакцинации, - призвал Владимир Владимиров. Кстати, за последние сутки прививку от COVID-19 сделали почти 2000 человек - 1339 из них получили первый компонент вакцины, 634 - второй.