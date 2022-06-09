В Ставрополе покупатель украл шлем и угнал мотоцикл за 200 тысяч

Владелец остался и без мотоцикла, и без денег. Фото: ГУ МВД по СК

23-летний житель Ставрополя досадным образом лишился своего дорогого мотоцикла. Парень выставил объявление о продаже транспортного средства. Покупатель нашелся быстро. На встрече визуально его все устроило, и тогда он попросил проверить мотоцикл в действии. О том, что произошло дальше, теперь уже бывший владелец железного коня подробно излагал уже в полиции.

- Продавец, ничего не подозревая, передал шлем и ключи от мотоцикла. Возвращения покупателя он так и не дождался, - пересказали «КП-Северный Кавказ» объяснения потерпевшего в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пока полиция устанавливала личность злоумышленника (им оказался 27-летний житель Благодарного), он успел продать мотоцикл, а деньги потратить. Сумма ущерба составила 210 тысяч рублей. По статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» угонщику грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительный работы на срок до пяти лет или лишение свободы на этот же срок.